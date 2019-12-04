: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana poz verdi

04.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:09

İngiltere'nin başkenti Londra'daki The Grove Otel'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı çekimiyapıldı. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında ABD Başkanı Donald Trump'ın olması dikkat çekti.

LİDERLER POZ VERDİ

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından aile fotoğrafı çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında ön sırada ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in arasında yer aldı.

"DÜNYA DEĞİŞTİKÇE BİZ DE DEĞİŞTİK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumun başlangıcında yaptığı konuşmada, NATO'nun tarihteki en başarılı ittifak olduğunu belirterek, "Dünya değiştikçe biz de değiştik." dedi.

İttifakın savunma harcamalarını artırdığını, teröre karşı savaştığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun yaklaşık bir milyar insanı korumak için Kuzey Amerika ve Avrupa'nın görüşüp karar aldığı tek platform olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "Farklılıklarımıza rağmen birbirimizi korumak için asli görevimizim etrafında birleşmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI POZ VERMEYİ UNUTTU

NATO Liderler Zirvesi kapsamında Londra'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakan'ı Johnson ile sahnede tokalaştıktan sonra fotoğraf çekilmeyi unutarak sahneden inmeye yeltendi. İki isim, Erdoğan'ı kibarca yönlendirerek hatırlatma yaptı. Bu anlar liderleri tebessüm ettirdi.

Kaynak: AA

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