Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık.
11.07.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık."
SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.
Kaynak: İHA