Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Haklı kararlılığımızın sonucu olarak ibadete açtık. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık." SİİRT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Kaynak: İHA