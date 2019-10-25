Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

25.10.2019 17:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Saat 14.45'te başlayan görüşme 16.55'te sona erdi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

(İHA)

Kaynak: İHA

VİDEO: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Conde ile görüştü
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