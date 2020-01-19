: Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil'in tahliye edilme kararına tepki gösterdi

19.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Konferansı için Berlin'e hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, eski Korgeneral Metin İyidil hakkında mahkemenin beraat kararı vermesine sert tepki göstererek, "Yargı camiamız için çok üzücü bir adım olmuştur. Ve ilginç olan şey şu tabi talimatlarını da verdik bunların. Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ'cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor. Ne gibi oyunlar olabileceğini de arkasında tabi gösteriyor. Hak sonunda er veya geç yerini buluyor. Düşünün müebbet hapse mahkum olmuş bir kişiyi tahliyesini verme gibi bir yola gidiyorlar. Böyle bir adımı nasıl atabiliyor bir mahkeme? Bu anlaşılabilir bir şey değil. Sağ olsun Adalet Bakanlığımız ve savcılarımız adımlarını attılar ve operasyonla da yakaladılar, tekrar cezai müeyyide uygulanmaya başladı. Malum içeride şu an" dedi.

NE OLMUŞTU?

Metin İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmış, istinaf başvurusunda dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü kaldırıp beraat ve tahliye kararı vermişti.

YAKALAMA KARARI

İyidil'in tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca itirazda bulunulmuş ve savcılığın talebini değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesi tarafından isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

ÇANKAYA'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri İyidil'i Çankaya'daki evinde gözaltına aldı.

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