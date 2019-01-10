Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim

Cumhurbaşkan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "5 yıl hizmet ederse sayın Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçimde bana oy verir demiştim. Bu seçimde oyunu istedim, gülümsedi." dedi.

Ekrem İmamoğlu - Recep Tayyip Erdoğan

İMAMOĞLU RANDEVU TALEP ETTİ

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul'un eski belediye başkanlarıyla bir araya gelmek istediğini açıklamıştı. Bu kapsamda Nurettin Sözen ve Bedrettin Dalan ve Kadir Topbaş'la görüşen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu istemişti.

ERDOĞAN İMAMOĞLU'NU KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylikdüzü Belediye Başkanı ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Faydalı ve güzel görüşme oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanına. Siyasi faklılıklara rağmen iyi diyalog iz bırakır. Kendisinden oyunu istedim." dedi.

İmamoğlu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamalardan satırbaşları:

"BİZİM AMACIMIZ EN AZ HATAYLA SÜRECİ BAŞLATMAK"

Sayın Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet etti. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına.

"FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"

Bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamdaki kaygılarını sorduğumuz, kendilerinin fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda, İstanbul'un dönüşüme muhtaç olduğunu, bu kavramın İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkçası fikir birliğine vardık. Somut bir fikir birliği yarattığımız bir kavram oldu.

"SİYASİ FARKLILIKLAR OLABİLİR AMA İYİ DİYALOGLAR MUTLAKA İZ BIRAKIR"

Göreve ilk başladığı yıllardaki sadece hizmeti değil kendi dönemlerindeki ilgi alaka, vatandaşla iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de bunu teyit ettim. O dönem şahidiyim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Bunu beyan ettim kendilerine.

"İSTANBUL İÇİN ÜRETECEĞİMİZ NE VARSA HERKES TARAFINDAN BİLİNMESİNİ İSTERİZ"

Seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda gerçekleşmesinde karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Sayın Meclis Başkanımızla telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. İhtiyaç duyulursa biz zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortamımız varsa anlatmaktan çekinmeyiz, zevk duyarız. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinmesini isteriz. Kendileri de İstanbullu.

"KALABALIK BİR HEYETLE GEZMEK ZORUNDA KALABİLİR"

Sayın Meclis Başkanımızın takdiri, onu bilemem. İşin o yönünü ben bilemem. O yöndeki telkinim şu olabilir, sayın Meclis Başkanı kendi titri ve makamıyla İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık bir heyetle gezmek zorunda kalabilir. Benim tavsiyem büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gezmesidir.

"BU SEÇİMDE OYUNU İSTEDİM"

5 yıl hizmet ederse sayın Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçimde bana oy verir demiştim. Bu seçimde oyunu istedim, gülümsedi. Şu anda iki titri var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak. Zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuza talibim dedim.

Kaynak: İHA