Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tülin Bumin'e Taziye Telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin’in eşi Tülin Bumin’i arayarak taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin'i arayarak taziye dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden gazeteci-yazar Kürşat Bumin'in eşi Tülin Bumin'i telefonla arayarak taziyelerini iletti. - İSTANBUL