Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcular Süpürgeci ve Kurt'a Tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcular Süpürgeci ve Kurt'a Tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sporcular Süpürgeci ve Kurt'a Tebrik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erdoğan, 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zübeyde Süpürgeci ve Hamide Kurt'a tebrik telgrafı gönderdi.

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