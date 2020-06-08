Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin "Cumhurbaşkanı Gündem Özel" yayınında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ile ilgili konuşan Erdoğan, "Cemil Taşçıoğlu benim hemşehrim. Babalar, baba dostu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cemil Taşçıoğlu benim hemşehrim. Babalar, baba dostu. Tabi ben bunu sonradan öğrendim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin "Cumhurbaşkanı Gündem Özel" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, pandemi sürecinde hizmete açılan hastanelerle ilgili bilgi verirken, Kovid-19 salgını nedeniyle vefat eden İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü 67 yaşındaki Cemil Taşçıoğlu hakkında da konuştu.

"CEMİL TAŞÇIOĞLU BENİM HEMŞEHRİM"

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Cemil Taşçıoğlu benim hemşehrim. Babalar, baba dostu. Tabi ben bunu sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.