Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti.

29.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan muharrem ayı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'ndeki konuşmasından bir bölüme de yer veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şehadetlerinin 1381. sene-i devriyesinde şehitlerin efendisi, Peygamberimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimizi ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı

Kaynak: AA

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