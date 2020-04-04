Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Twitter, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu'na bizzat hitap ederek yanıt verdi. Erdoğan, "Sevgili Onur... Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız tüm hekimlere, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak" dedi.

04.04.2020 01:12 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle ölen ilk doktor olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajını, daha önce kendisini bir tweette etiketleyen Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu'na hitaben yazdı.

"BABA HAK ETTİĞİ DEĞERİ VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Onur Taşcıoğlu, Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı etiketleyerek, "Babam Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'na hak ettiği değeri verdiğiniz, adını sonsuza kadar yaşattığınız, üzüntümüzü bir nebze de olsa azalttığınız, bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim" mesajını paylaştı.

"HATIRASI HEP YAŞAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Taşcıoğlu'nun mesajını yanıtlayarak, "Sevgili Onur; Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsten ölen Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj

CEMİL TAŞÇIOĞLU'NUN ADI OKMEYDANI HASTANESİ'NE VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerinin açıkladığı basın toplantısından koronavirüsten ölen İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun adının Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verileceğini açıkladı.

İlgili Haberler

Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi Haberler
Türkiye tedbirleri sıkılaştırıyor! Koronaya karşı 'ikinci Bilim Kurulu' hamlesi
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var Haberler
Yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu! Uymayanlara hapis ve para cezası var
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar Haberler
Mezarlıklarda yer kalmadı, koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakıyorlar
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haberler
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Haberler
Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var Haberler
Karantinadaki Johnson açıklama yaptı: Hala ateşim var
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
'Beni darp edip ormana attılar' diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Filiz Ünal: Konya'da bir vaka virüsü 257 kişiye bulaştırdı, 5 yakını öldü
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
İtalya'da koronavirüs vakalarındaki düşüş eğilimi teyit edildi
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Yunanistan'da karantinaya alınan gemideki 65 Türk yolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
MEB, sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini yayımladı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Guido Senia Demet Akalın Levent Dörter
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Nihat Özdemir Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Twitter
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 01:24:59. #1.15#
title