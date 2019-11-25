Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur

25.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ziyarete gittiği Katar'da açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Katar'ın Türkiye'nin kara gün dostu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

"Katar'ın güvenliğini ülkemizin güvenliğinden asla ayrı tutmuyoruz. Askeri kurumlarının modernizasyonu, tatbikat, savunma kabiliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu topraklardasınız.

"YENİ KIŞLANIN İNŞASI TAMAMLANDI"

Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı samimiyetin timsalidir. Muadilleri gibi çıkar temelli, hegemonyacı zihniyet ürünü değildir. Kapatılmasını talep edenler, ülkemizin Katar'ın kara gün dostu olduğunu idrak edemeyenlerdir. Yeni kışlanın inşası tamamlandı. İnşallah Halid bin Velid adıyla orası anılacak. Kışlanın en modern teknoloji ile inşa edildiğini biliyorum. Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı.

Körfez bölgesinde 2.5 yıldır devam eden krizin bir an evvel çözülmesini temenni ediyorum."

TÜRKİYE İLE KATAR ARASINDA 7 ANLAŞMA İMZALANDI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda Türkiye ile Katar arasında 7 anlaşma imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti ve Katar Devleti Arasında Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı Ortak Bildirisi"ne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani imza attı.

SWAP DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK ANLAŞMASI

Türkiye Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında "Türk Lirası-Katar Riyali İkili Para Swap Düzenlemesine ilişkin Değişiklik Anlaşması" Türkiye Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdullah bin Suud Al Sani tarafından imzalandı.

İki ülke hükümetleri arasında "Şehircilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz Al Subaie imzaladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Katar Genel Standardizasyon Teşkilatı arasında "Ticareti Kolaylaştırmak ve Tüketicinin Korunmasını Sağlamak Üzere Laboratuvar Kurulum Projesi İşbirliği Konusunda Ortak Niyet Beyanı" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdullah bin Abdülaziz Al Subaie tarafından imzalandı.

TEKNOLOJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

İki ülke hükümetleri arasında "Sınai ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmet Al-Kuvari imza koydu.

TSE ile Katar Bayındırlık İdaresi (ASHGHAL) arasında "Standardizasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanında İşbirliği için Mutabakat Zaptı" TSE Başkanı Adem Şahin ile ASHGHAL Başkanı Saad Al Muhannedi tarafından imzalandı.

"Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile Katar Finans Merkezi İdaresi Arasında Mutabakat Zaptı"na Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve Katar Finans Merkezi Genel Müdürü Yusuf Al-Jaida imza attı.

"Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Katar Yatırımı Destek Ajansı Arasında Mutabakat Zaptı"na ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve Katar Yatırım Destek Ajansı Genel Müdürü Şeyh Ali Al-Velid Al Sani imza koydu.