Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine yönelik eleştirilere tepki: Muhalefet bu işleri bilmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi sonrası çıkan tartışmalarla ilgili, "Bu Meclis'in alacağı karar değildir, Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamen yasaldır. Muhalefet bu işleri bilmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFET BU İŞLERİ BİLMİYOR"

Geçtiğimiz cumartesi günü Resmi Gazete'de yer alan bir karar sonrası Türkiye, ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Çeşitli kesimlerden bu feshe ilişkin tepkiler gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı konu hakkında şunları söyledi: "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi nedeniyle yapılan eleştirilere de değinen Erdoğan, açıklamalarını şu ifadelerle bitirdi: "Meclis'in alacağı bir karar falan değil. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse zaten böyle bir ifadeyi de yapmazlar. Burada Cumhurbaşkanlığının adımı tamamıyla yasaldır. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyorlar. Uluslararası anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunlar havayı bulandırmaktan başka bir şey değil. Biz bu kararımızı aldık, 3 ay sonra da bununla ilgili kararını onlar açıklayacaktır. Biz de buradan çıkmış olacağız. Bu bizimle alakalı değil."