Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı

18.10.2019 15:53

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil,üst solunum yolları enfeksiyonu nedeni ile Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 85 yaşındaki ünlü edebiyatçıan bugün acı haber geldi. Usta yazar 85 yaşında hayatını kaybetti. Acı kaybın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından usta yazar için taziye mesajı yayınladı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Edebiyatımızın en değerli şahsiyetlerinden biri olan, Kudüs Şairi Sayın Nuri Pakdil Beyefendi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" notunu düştü.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ SÜREÇTE YALNIZ BIRAKMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakdil'i hastanede tedavi gördüğü süreçte arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

"SONSUZ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini alan usta yazar Nuri Pakdil için şunları söylemişti:

"Selamlamasını, az önce bakanımıza onu dedim, 'çaldın dedim biraz sabırlı olsaydın.' Selamlamasını dahi 'dostlarım sizi antifaşist, antiemperyalist, antikapitalist, antifiravunist duygularımla selamlıyorum' diye yapan 'insanın en çok kalbi temiz olmalıdır' diyen sevgili Nuri ağabeyimizi, muhterem Nuri Pakdil'i özellikle kutluyor, tebrik ediyor, bize hilas duruşu ve devrimci başkaldırışı öğrettiği için kendisine şahsım, yol arkadaşlarım, ülkem ve milletim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Necip Fazıl Ödülleri töreninde, Nuri Pakdil'in konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsünün yanında ayakta dakikalarca beklemişti.