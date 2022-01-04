Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Diyanet'in 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kurslarını eleştirmiş ve "Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir Orta Çağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." demişti.

"ASIL ÇAĞ DIŞI OLAN SENİN ZİHNİYETİN"

Bugün yaptığı konuşmada Özel'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millet adına hesap sormakla mafyacılık oynamayı karıştırır oldular. Şimdi de doğrudan millete ve milletin inancına, değerlerine hakaret etmeye başladılar. Helalleşme diye çıktıkları yolculukta tek parti faşizmine geri döndüler. Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hakaretlerini doğrudan milletin inancına kadar vardırıyor. Bre gafil asıl çağ dışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin. Asıl gerici olan sen ve senin gibiler, marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır.

"ÇOCUKLARIN KUR'AN ÖĞRENMESİ SİZİ NEDEN RAHATSIZ EDİYOR?"

CHP Genel Başkanı'na soruyorum, Diyanet'in görevini hakkıyla yapmasından niçin gocunuyorsunuz? Çocukların Kuran'ı öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın. Yeri geldiği zaman Kur'an'a sahip çıkacaksınız yeri geldiğinde de ağzınızda hangi kusmuk varsa onu kusacaksınız." ifadelerini kullandı.

"DERHAL ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli de CHP Grup Başkanvekili Özel'e tepki göstererek "Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz" dedi.

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