Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız

Brüksel'de Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliği önündeki Türk vatandaşlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs ilgili uyarıda bulundu. Erdoğan, "Aman ha koronavirüse dikkat. Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Ellerimizin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız" dedi.

09.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada yaklaşık 4 bin kişinin ölümüne yol açan koronavirüsle ilgili hayati uyarılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.Erdoğan, Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk tarafından karşılandı.

"AHAM HA KORONAVİRÜSE DİKKAT"

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği önünde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarına seslenen hitap eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Şu anda AB'de gerek konsey gerek komisyon gerek NATO Genel Sekreteri ile görüşmelerimiz var. İnşallah Türkiye-AB ilişkilerini çok daha güçlü noktaya taşıyalım istiyoruz. Derdimiz şu, sizler bizim Avrupa'daki elimiz ayağımız, duyan kulağımızsınız. Biz sizleri Allah için çok seviyoruz. Sizler de bizim için Cumhur İttifakı'nın eli ayağısınız. Cumhur İttifakımızı büyük tutacağız, sağlam tutacağız. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Aman ha koronavirüse dikkat. Aman dikkat edeceğiz. Bize düşen nedir? Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Ellerimizin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor. Dikkat etmiyorlar ama biz dikkat edeceğiz. İnşallah koronavirüsünden kurtulalım. Bir an önce insanlık bu vebadan kurtulur inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brüksel'de koronavirüs uyarısı: Tedbir alacağız

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'de yaptığı konuşmada koronavirüs uyarısında bulundu

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