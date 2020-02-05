Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partililere Başbuğ çağrısı: Süratle dava açmalısınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen hareketinin siyasi ayağına dair açıklamasının 'Meclisi itham ettiği' iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açılması çağrısında bulundu.
05.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülen hareketinin siyasi ayağına dair açıklamasının 'Meclisi itham ettiği' iddiasıyla eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a dava açılması çağrısında bulundu. View on euronews
Kaynak: Euronews.com