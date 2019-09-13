Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert sözler: Bize parayla vermediği silahı terör örgütlerine parasız veriyor

13.09.2019 22:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a verdiği özel mülakatta, gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili ABD'nin Türkiye'nin taleplerini yerine getirmediği açıklaması hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Eylüle kadar talepler karşılanmazsa ne yapacaksınız?" sorusu yöneltildi. Erdoğan, konuya ilişkin "Bu güvenli bölge arayışları bizim taleplerimizi karşılamıyor. Bir oyalama siyasetine dönüşüyor. Bu oyalama siyaseti bizim sabrımızı deneme midir? Sabrımız taşıyor, kendi başımızın çaresine bakarız" ifadelerini kullandı.

"ABD, YPG'YE SİLAH YARDIMI YAPIYOR"

ABD'nin YPG'ye silah yardımı yaptığını söyleyen Erdoğan, "PYD/YPG PKK'nın bir koludur. Bunu Batı'ya ispatlamamıza rağmen buna inanmıyorlar. Daha biz neyi anlatacağız? Bizim söylediklerimize inanmıyorlar terör örgütünün sözleriyle hareket ediyor. Amerika buraya on binlerce TIR mühimmat getirdi. Şimdi biz nasıl müttefikiz" dedi.

"ABD BİZE PARAYLA VERMEDİĞİ SİLAHI TERÖR ÖRGÜTLERİNE PARASIZ VERİYOR"

NATO ve ABD'nin Türkiye'ye silah vermeyip terör örgütüne parasız silah dağıttığına da değinen Erdoğan, " YPG ve PYD'nin terör örgütü olduğunu ABD'ye anlatıyoruz ancak buna rağmen bize inanmayarak yanlışa düşüyorlar. ABD sınıra TIR'larla mühimmat getirdi örgütlere yardım olarak. Biz nasıl müttefikiz? Terör örgütleri bize saldırıyor, ABD örgüte silah yardımı yapıyor. Biz NATO'da ABD ile müttefikiz, bize parayla vermedikleri silahı örgütlere parasız veriyorlar.