Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı

AA / Berk Özkan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ümraniye'deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Hacı Nusret Yıldırım Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, camiden çıkarken avluda bekleyen gençlerle sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçti.

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hacı Nusret Yıldırım Camisi'nde kıldı

AA / Berk Özkan - Son Dakika Haberleri
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