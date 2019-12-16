Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de konuşuyor

16.12.2019 20:53 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:02

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından düzenlenen İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıldönümü Kutlama Törenine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Yarım asır evvel buraya gelen kardeşlerimiz kıtanın tamamında kök saldılar. 18 sene Avrupa'nın bir şehrinde yaşayan bir kardeşimiz hep şehrin altını gördüğünü, üstünü görmediğini söylüyor. Göçün 50 yılı zor olmuştur. Bugün varlık gösterebiliyorsak sın nefesini gurbet özlemiyle verenlerin fedakarlıkları sayesindedir.

"BENİM ÇOCUKLUĞUM ANNEMİ BEKLERKEN YAŞLANDI"

Sadece gurbete gidenler için değil geride bıraktıkları için de bu 50 yıl gerçekten zor olmuştur. Anne ve babası gurbete giden bir evladımız bu ayrılığı şöyle anlatıyor: Bir kez olsun anneme doyasıya sarılamadım. 11 ay beklerdim, birlikte olacağımız o 1 ayı, bütün çocukluğum anneme sarılabileceğim, sesini duyabileceğim, kokusunu hissedebileceğim yaz tatilini beklemekte geçti. Sonra bir yaz tatili çıkageldi, 'anneciğim' diyemeden çıkıp giderdi, benim çocukluğum annemi beklerken yaşlandı.

"YURTDIŞINDA YAŞAYAN HER KARDEŞİMİZ TEMSİLCİMİZDİR"

Biz gerek İsviçre'de gerekse Avrupa'nın diğer ülkelerinde kendilerine hayat kuran insanlarımızı beşeri bir köprü olarak görüyoruz. Türk toplumunun siyaset, ticaret, eğitim, sosyal hayat ve sivil toplumdaki başarılarıyla gurur duyuyoruz. Yurt dışında yaşayan herhangi bir kardeşimiz hangi kökene, mezhebe, etnik temeline ait olursa olsun 82 milyondan hiçbir farkı yoktur, hepsi bizim temsilcimizdir.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA ELEKTRONİK ORTAMI TEMİN ETTİK"

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarıyla hemhal olmak için Yurtdışında Yaşayan Başkanlığımızı kurduk. Dünyanın her yerinde Yunus Emre Enstitüleri'ni açıyoruz. Dünya çapında büyükelçi ve konsolosluklarımızın sayısını arttırarak vatandaşlarımızın devlete erişimini kolaylaştırdık. Cenevre konsolosluğumuzun yeni ofis alanı hizmete girdi. Teknomojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımızın işlemlerini mümkün olduğunca elektronik ortamda yürütebilmesini temin ettik. Gümrüklerin yanısıra yurtdışı temsciliklerimizde de sandık kurduk. 24 Haziran seçimlerinde bu uygulamayla istifa ettiniz.

"EVLATLARIMIZIN EĞİTİM FAALİYETLERİNİ DESTEKLEDİK"

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza gayrimenkul satışlarında KDV istisnası tanıdık. Pasaport harçlarını düşürdük. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın sivil toplum çatısı altındaki faaliyetlerini hep destekledik. Eğitim konusunda evlatlarımıza üniversiteye girişten barınmaya kadar her alanda kolaylıklar sağladık. Yurtdışındaki evlatlarımızdan binlercesini düzenlediğimiz progarmalarla ülkemize getirerek tarihleri, medeniyetlerini yakından görme ortamını temin ettik."