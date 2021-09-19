Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Erdoğan, ziyaretin ilk günü New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak. 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek Erdoğan, daha sonra liderlerle ikili görüşmeler yapacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Eylül'de bir kez daha liderlerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya katılmak üzere yarın New York'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 19-22 Eylül 2021 tarihlerinde Abd'yi ziyaret edecek. Erdoğan, 20 Eylül Pazartesi günü, New York'ta inşa edilen Yeni Türkevi binasının açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kovid-19 Salgınının Atlatılması, Sürdürülebilirliğin Yeniden İnşası, Gezegenin İhtiyaçlarına Cevap Verilmesi, İnsanların Haklarına Saygı ve Birleşmiş Milletler'in Yeniden Canlandırılması İçin Dayanıklılığın Umut Yoluyla Tesisi" temasıyla yapılacak 76'ncı Genel Kurul'un ilk günü olan 21 Eylül'de hitaplarını gerçekleştirecek.

Ziyaret vesilesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmelerde bulunacağı bildirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenecek, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferans kapsamında ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki basın yayın kuruluşlarına mülakatlar vermesi ve Türk-Amerikan İş Konseyince (TAİK) ABD iş dünyasının temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek 11'inci Türkiye Yatırım Konferansı geleneksel Gala Yemeği'ne katılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidiyor! İşte baş döndüren ziyaret trafiği
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Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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