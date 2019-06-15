Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediyesini ziyareti sırasında bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti.
ERDOĞAN, BAĞCILAR'I ZİYARET ETTİ
Tacikistan ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti. Burada sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.
SİGARAYI BIRAKMASINI İSTEDİ
Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.
Kaynak: DHA
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