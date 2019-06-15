Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediyesini ziyareti sırasında bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigara paketini görünce hemen uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti.

ERDOĞAN, BAĞCILAR'I ZİYARET ETTİ

Tacikistan ziyareti sonrası yurda dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Bağcılar Belediyesi'ne geçti. Burada sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek sohbet etti.

SİGARAYI BIRAKMASINI İSTEDİ

Erdoğan, bir vatandaşın sigara paketini alarak, sigarayı bırakmasını da istedi.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et