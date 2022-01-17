Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'tan ayrıldı
AA / Ferdi Türkten - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-ANK ile TSİ 23.10'da Arnavutluk'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak TC-ANK ile TSİ 23.10'da Arnavutluk'tan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Rahibe Teresa Uluslararası Havalimanı'ndan Arnavutluk Başkanı Edi Rama ve kabine üyeleri uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Arnavutluk'tan ayrıldı.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, 'Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk meclisinde yaptığı konuşmasında, "Türkiye ile Arnavutluk el ele verdiğinde Allah'ın izniyle üstesinden...

 Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Arnavutluk Başbakanı Rama, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

 Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti Açıklaması
AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri

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