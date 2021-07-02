Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünü ziyaret etti.

İstanbul'dan helikopterle Sakarya'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'deki tank palet fabrikasında tören kıtasını selamladı.

Fabrikanın özel defterini imzalayan Erdoğan, ziyaret sırasında yetkililerden bilgi aldı, işçilerle sohbet etti.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Fırtına obüsünün maketi hediye edilen Erdoğan, ziyaretin ardından cuma namazını fabrika yerleşkesindeki camide kaldı.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arifiye'de tank palet fabrikasını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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