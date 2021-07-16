Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan anne ve babasının kabrini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'na gelerek anne ve babasının kabrini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının kabrini ziyaret etti. Anne ve babasının kabirleri başında dua okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra mezarlıktan ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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