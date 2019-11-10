Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

10.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 10.11.2019 09:30

Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 81. yılında, Anıtkabir'de resmi tören düzenleniyor. Devlet erkanı Anıtkabir'deki törene katıldı. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÖZEL DEFTERE YAZDIĞI MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete irtihalinin 81. yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ANMA TÖRENLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.