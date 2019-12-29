Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel arasında önemli görüşme! Bölgesel konular ele alındı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel arasında önemli görüşme! Bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Libya ve Suriye ele alındı.

29.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 29.12.2019 19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel arasında önemli görüşme! Bölgesel konular ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

BÖLGESEL GELİŞMELER VE İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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