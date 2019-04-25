Saldırının Ardından Kılıçdaroğlu ve Erdoğan İlk Kez Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin(AYM) 57. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Programa katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la tokalaştı.

Devletin zirvesi, AYM'nin 57. kuruluş yıl dönümünde bir araya geldi. Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU TOKALAŞTI

Kılıçdaroğlu, Ankara'da katıldığı şehit cenazesinde geçen günlerde bir saldırıya uğramıştı. Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tokalaştığı görüldü. Böylece, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu, saldırıdan sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.

Kaynak: AA