Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı

14.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:47

Barış Pınarı Harekatı süresince Türkiye'yi ekonomik yaptırımlar uygulamakla tehdit eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı. Erdoğan, "Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN: DERSİNİ ALDI

Erdoğan, ABD dönüşü gazetecilerle bir araya gelerek kritik görüşmenin detaylarını paylaştı. Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Barış Pınarı Harekatı süresince ekonomik yaptırımlar ile Türkiye'yi tehdit eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'la İlgili soruya Erdoğan şöyle cevap verdi: Ben kendisine gerekenleri söyledim. Bugün dersini aldı.

ERMENİ TASARISINI BLOKE ETTİ

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Barış Pınarı Harekatı süresince ekonomik yaptırımlar ile Türkiye'yi tehdit eden ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham bu kez şaşırttı. Graham, 1915 Ermeni olaylarının Senato tarafından "soykırım" olarak tanınmasını öngören bir karar tasarısının oylanmasını bloke etti.

GÖRÜŞMEDE BACAK BACAK ÜSTÜNE OTURDU

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump aralarında Lindsey Graham'ın da olduğu cumhuriyetçi senatörlerden bazılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmeye davet etti. Graham'ın iki lider önünde de bacak bacak üstüne atarak oturması dikkat çekti.

Aynı karede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise ayakta beklemesi tepki topladı. Öte yandan diğer fotoğraflarda aynı anda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da ayakta olduğu görüldü.

LİNDSAY GRAHAM KİMDİR?

64 yaşındaki Lindsay Graham, 2003'ten bu yana ABD Senatosu'nda görev yapıyor. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimleri arasındaki Graham aynı zamanda, Trump hakkında açılan görevden azil soruşturmasının Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya geçerek devam etmesi halinde, konuyu ele alacak olan komisyonlar arasında yer alan Adalet Komisyonu'nun da başkanı olarak görev yapıyor.

Graham, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığı süre zarfında Türkiye'ye yaptırım tehditleri savurmasıyla gündeme gelmişti.

ABD'li senatör Lindsey Graham, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı gerçekleştirmesi sebebiyle İran'a uygulanan yaptırımlardan beri Türkiye için "En felç edici" yaptırımların üzerinde çalıştıklarını ifade etmişti.