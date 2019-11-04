Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretini iptal edebilir

04.11.2019 16:04

Geçen hafta ABD'de Temsilciler Meclisi'nden peş peşe geçen Türkiye karşıtı iki tasarının geçmesi Ankara-Washington hattında büyük bir krize sebep olmuştu. Hiçbir konuda anlaşamayan Cumhuriyetçi ve Demokrat siyasetçilerin Türkiye karşıtlığında anlaştığı iki tasarıdan biri 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendiren tasarısıydı. Hemen ardından ise Suriye operasyonu nedeniyle Ankara'ya yaptırımlar öngören tasarı kabul edilmişti.

ERDOĞAN ZİYARETİNİ İPTAL EDEBİLİR

Bu adımlar Ankara'nın büyük tepkisini çekerken bugün Reuters'a ismini açıklamadan konuşan Türk yetkililer 13 Kasım'da ABD'ye gitmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretini iptal edebileceğini öne sürdü.

"ERDOĞAN'IN ZİYARETİ BEKLEMEDE"

Reuters'ın özel haberinde ismini açıklamayan 3 Türk yetkilinin görüşlerine yer verildi. Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek hafta yapacağı ziyareti protesto amaçlı iptal edebileceğini söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, "Atılan bu adımlar iki ülke ilişkisine ciddi bir şekilde zarar veriyor. Bu kararlardan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti beklemede" dedi. Yetkili son kararın henüz verilmediğini açıkladı.

"EĞER ATMOSFER DEĞİŞMEZSE..."

Reuters'a konuşan bir diğer yetkili ise, Trump'ın mektubu ve onaylanan tasarıların iki ülke arasındaki ilişkiye zarar verdiğini söylerken, "Eğer atmosfer değişmezse bir ziyaret olmasının bir anlamı kalmayacak" yorumunu yaptı.

"HENÜZ KARARIMI VERMEDİM" DEMİŞTİ

TBMM'de partisinin grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı: "Henüz kararımı vermedim, soru işaretleri var."