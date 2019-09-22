Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı otelde kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı Peninsula Otel'de kabul etti. İkili arasında görüşme başladı. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti. Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
"ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINACAK"
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Görüşmede, Suriye konusu ve gündeme dair önemli konuların ele alınması bekleniyor.
COŞKUYLA KARŞILANDI
ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sokaklarda ellerinde bayraklarla coşkulu bir kalabalık karşıladı.