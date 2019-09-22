Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı otelde kabul etti

Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı otelde kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı Peninsula Otel'de kabul etti. İkili arasında görüşme başladı. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

22.09.2019 18:32
Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı otelde kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul etti. Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

"ÖNEMLİ KONULAR ELE ALINACAK"

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Görüşmede, Suriye konusu ve gündeme dair önemli konuların ele alınması bekleniyor.

COŞKUYLA KARŞILANDI

ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sokaklarda ellerinde bayraklarla coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Kaynak: İHA
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