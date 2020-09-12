Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(12 Eylül 1980) Bu darbe ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(12 Eylül 1980) Bu darbe ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

12.09.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(12 Eylül 1980) Bu darbe ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir'

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Muharrem İnce Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Çağatay Ulusoy Tayanç Ayaydın Nilperi Şahinkaya
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Lionel Messi Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Eylül Ankara Antalya Trabzonspor
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(12 Eylül 1980) Bu darbe ülkemize on yıllarını kaybettirmiştir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 18:00:18. #1.14#
title