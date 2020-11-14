Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ahıskalı Türkler, öz kardeşlerimizdir"
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: "Ahıskalı Türkler, öz kardeşlerimizdir"

14.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 14.11.2020 15:06
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ahıskalı Türkler; bizim hepimiz için medarıiftiharımız, öz kardeşlerimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Ahıskalı Türkler; bizim hepimiz için medarıiftiharımız, öz kardeşlerimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Sovyetler Birliği tarafından 14 Kasım 1944'te Ahıska bölgesinden sürgün edilen Ahıska Türklerini andı. Vatansızlığa mahkum edilişinin 75'inci yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da dağınık halde yaşayan Ahıska Türklerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği için teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Herkes sessiz kalsa da biz her platformda Ahıska Türklerinin davasını savunmaktan geri durmayacağız" sözlerini hatırlatan Topçu, bu sözün Ahıska Türkleri için güvence olduğuna dikkat çekti.

Ahıska Türklerinin yaşadıkları bölgelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnet duyduğunu ifade eden Topçu, 100 bine yakın Ahıskalı yaşlı, kadın ve çocuğun 14 Kasım 1944'te dönemin Sovyet lideri Stalin tarafından Orta Asya'nın farklı yerlerine dağıtıldığına değindi.

Halihazırda bir milyona yakın Ahıskalı Türk'ün, dünyadaki 15'e yakın ülkenin yüze yakın bölgesinde vatan hasretiyle yaşamlarını sürdürdüğünü aktaran Topçu, "Ahıskalı Türkler; bizim hepimiz için medarıiftiharımız, öz kardeşlerimizdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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