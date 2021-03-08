Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Soru canlı yayında soruldu, Sarıgül'ün cevabı netti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Soru canlı yayında soruldu, Sarıgül'ün cevabı netti

08.03.2021 14:00 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:19

Konuk olduğu televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusuna "Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz" yanıtını verdi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Ardahan TV ekranlarında Özkan Karakaya'nın sorularını yanıtladı. Hakkında merak edilen sorulara içtenlikle yanıt veren Sarıgül'e daha önceki açıklamalarında net bir cevap vermediği "Cumhur İttifakı'na katılacak mısınız?" sorusu da yöneltildi.

"BUGÜNKÜ İKTİDAR YORULDU"

Demokratik parlamenter sistemi savunduklarını ve bu nedenle kendilerine böyle bir teklif gelemeyeceğini vurgulayan Sarıgül, "Ben her gittiğim yerde gençler tarafından 'Başbakan Sarıgül' diye karşılanıyorum. Ben de bundan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizler partili cumhurbaşkanlığı konusunu doğru bulmuyoruz. Bugünkü iktidar yoruldu. Bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir" dedi.

"HİÇBİR İTTİFAKLA SEÇİME GİRMEYECEĞİZ"

Açıklamasının devamında "Cumhurbaşkanlığı makamı sığınma limanıdır, vicdan limanıdır, merhamet limanıdır" diyen Sarıgül şöyle devam etti: "Siyasi partiler arasında zaman zaman görüş ayrılığı olduğu zaman partisiz cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti adına o partileri bir noktada buluşturmalıdır. Bugünkü AK Parti yöneticilerinin de bu sistemden çok memnun olmadıklarını bakışlarından hissedebiliyorum. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak hiçbir ittifakla seçime girmeyeceğiz."

Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Soru canlı yayında soruldu, Sarıgül'ün cevabı netti

İlgili Haberler

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı
Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül'ün A takımı netleşmeye başladı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Serdar Ortaç Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mustafa Er Mesut Özil Ali Şansalan Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Soru canlı yayında soruldu, Sarıgül'ün cevabı netti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:26:53. #1.14#
title