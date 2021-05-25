Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Su Faturalarının Düşürülmesini İstedi
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Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Su Faturalarının Düşürülmesini İstedi

Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Su Faturalarının Düşürülmesini İstedi
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Hatay Büyükşehir Belediyesi Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri HATSU Genel Kurulunda görüşülen öneri konusunda Cumhur İttifakı grubu olarak su ücretlerinde indirim talebinde bulundular.

Yapılan öneri hakkında görüşlerini ifade eden Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz; " Hatay Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı çıkışında Payas Belediye Başkanımız Sn Bekir Altan sözcülüğünde Cumhur İttifakı Meclis üyeleri olarak ortak basın açıklamasında bulunduk.

Hatsu Genel Kurulunda görüşülen öneri konusunda Cumhur İttifakı grubu olarak su ücretlerinde indirim talebinde bulunduk.

Bütün dünyayı kasıp kavuran corona virüs etkisiyle birlikte ekonomik olarak çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Bu sıkıntılı günlerde biz de belediye meclisi olarak insanlarımıza destek olmak amacıylabir çalışma gerçekleştirdik. Başta Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Grubu bulunan bütün siyasi partilerin açıklamaları var. Birçok Büyükşehir Belediyesi su fiyatlarının hayatı kolaylaştırması adına %50 indirim gerçekleştirmiştir. Örnek olarak Adana Büyükşehir Belediyesi %50, İzmir Büyükşehir Belediyesi %50, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi %50, Bilecik Belediyesi %50 İndirim yapmışlardır. Esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmak adına grubumuz ile birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmayla Hatay'da su ücretlerine yapılacak %50 indirimin bütçeyi çok etkileyeceği düşüncesiyle geçen yıl meclis olarak alınan bir kararda yapılan %20 zammın geri alınmasını talep ettik." sözlerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler

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Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Su Faturalarının Düşürülmesini İstedi - Haberler
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