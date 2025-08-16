Cumartesi hangi diziler var? 16 Ağustos Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Şevkat Yerimdar
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 AĞUSTOS
12:00 Yeşil Deniz
13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
16:55 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2"
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Creed: Efsanenin Doğuşu"
01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı