Cumartesi hangi diziler var? 16 Ağustos Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cumartesi hangi diziler var? 16 Ağustos Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? Cumartesi günü dizileri!

Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 AĞUSTOS

12:00 Yeşil Deniz

13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:55 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2"

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Creed: Efsanenin Doğuşu"

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Aziz Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 'Deprem Araştırma Gemisi' bağışladı

Yarım saatte ikna oldu! Aziz Yıldırım'dan milyonluk bağış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa

YAŞ kararları sonrası TSK'da sürpriz istifa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.