Cumartesi hangi diziler var? 16 Ağustos Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 AĞUSTOS

12:00 Yeşil Deniz

13:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:55 Yabancı Sinema "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2"

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Creed: Efsanenin Doğuşu"

01:15 Mehmed: Fetihler Sultanı