Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul!
21 Temmuz itibari kısıtlamalar kaldırıldı. Birçok işletme pandemi dönemi öncesi çalışmalarına geri döndü. Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul! 3 Temmuz hangi eczaneler açık? Eczaneler saat kaça kadar açık?
Hafta içinin son gününde vatandaşlar hafta sonu eczaneler açık mı? Eczaneler saat kaça kadar açık? Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul! gibi soruları araştırıyor.
CUMARTESİ ECZANELER AÇIK MI?
Haftanın 6 günü eczaneler belirlenen saatlerde açıktır. Eczaneler Pazartesi - Cumartesi günleri saat 09:00-19:00 arası açıktır. Bu saatler dışı ve Pazar günleri her hafta farklı şekilde belirlenen nöbetçi eczaneler yer almkatadır.
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