Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul!

21 Temmuz itibari kısıtlamalar kaldırıldı. Birçok işletme pandemi dönemi öncesi çalışmalarına geri döndü. Cumartesi eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane İstanbul! 3 Temmuz hangi eczaneler açık? Eczaneler saat kaça kadar açık?