CUMA NAMAZI SIRASINDA BALE YAPAN RUS KADIN, YERLEŞTİĞİ CAMİDEN BÖYLE ÇIKARTILDI

ANTALYA'da cuma namazı sırasında cemaatin önünde bale yapan Rus kadın, camiye yerleşince polis tarafından çıkartıldı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki Muratpaşa Camisi'nde meydana geldi. Rus vatandaşı olduğu belirtilen ve ezanın okunmasıyla camiye gelen kadın, önce namaz için bahçede toplanan cemaatin önünde bale yaptı. Güvenlik görevlisinin müdahalesiyle, caminin içine giren kadın, burada erkek cemaatin bulunduğu alanda ikindi namazına kadar bekledi. Kadının üzerindeki elbiselerin bir bölümünü de çıkarması üzerine görevliler, bu kez durumu polise bildirdi. İhbarla camiye gelen polis, kadını cami dışına davet etti. Polisin uyarısını dikkate almayan kadın, içeride kalmaya devam etti. Akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen Rus kadın, koluna giren kadın polisler tarafından camiden çıkartılıp güvenlik kulübesine götürüldü. Kadının, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüleceği belirtildi.