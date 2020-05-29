Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı - Drone
Vatandaşların Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda belirlenen kuralar çerçevesinde cuma namazı kılması (Drone) GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma...
29.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:57
Vatandaşların Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda belirlenen kuralar çerçevesinde cuma namazı kılması (Drone) GAZİANTEP - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ilk cuma namazı, belirlenen cami ve meydanlarda kılındı. Vatandaşlar Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yerleşkesinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda belirlenen kuralar çerçevesinde cuma namazı kıldı.
Kaynak: AA