Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı
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Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı

02.01.2021 16:15 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gitti. Erdoğan'ın camiye giriş görüntüleri basına yansırken, cemaatten tekbir sesleri yükseldi. Erdoğan'ı görüntülemek isteyen vatandaşlar cep telefonuna sarıldı. Bazı vatandaşların o heyecanla imamın "Ayağa kalkmayın" uyarısına uymadığı dikkatlerden kaçmadı.

Programı kapsamında dün İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Ayasofya Camii'ne gitti.

TEKBİR GETİREREK KARŞILADILAR

Erdoğan'ın camiye girmesiyle birlikte içeride bulunan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. Cumhurbaşkanı'nı gören vatandaşlar tekbir getirip 'Reis' diye seslendi.

VATANDAŞLAR HEYECANLANDI

Bu sırada camii imamı ise ayağa kalkan cemaati görünce uyarıda bulundu. İmamın "Ayağa kalmayın" uyarısına bazı vatandaşların uymaması ise dikkatlerden kaçmadı. Cumhurbaşkanı'nı karşısında gören vatandaşların heyecanlarına yenik düştüğü görüldü.

Erdoğan'ın Ayasofya'ya giriş görüntüsü! Tekbirler yükseldi, imamın uyarısı dikkate alınmadı

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