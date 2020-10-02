Cuma mesajları: En güzel, anlamlı cuma mesajları ve cuma sözleri, dualı cuma mesajları

Hayırlı Cumalar! En güzel resimli anlamlı kısa ve öz cuma mesajlarını sevdiklerinizle WhatsApp, Facebook, Twiter üzerinden gönderin. Birbiirnden anlam dolu cuma sözleri de haberimizde yer alıyor. Yazılı, sözlü, anlamlı ve hadisli cuma mesajları bu hafta da araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte, 2 Ekim Cuma mesajları...

Mübarek cuma günü geldi, Müminler camilerde saf tutacak. Ekim ayı en güzel resimli cuma mesajları araştırılıyor. Haftanın bayramı cuma günü yine sosyal medya üzerinden ve SMS ile resimli ve yazılı cuma mesajları gönderilip, paylaşılıyor. Allah (c.c.)'ın Müslümanlara armağanı cuma günü, bol bol ibadet edilir.

ANLAMLI CUMA MESAJLARI

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en kuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar… En güzel günün cuma bayramın olsun…

YAZILI CUMA MESAJLARI!

Ey Rabbim dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslamın yolundan ayırma… Hayırlı cumalar…

Ey Allah'ım; yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme darda ve muhtaç koyma.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım, peygamberin Muhammed (s.a.v) in hürmeti için senden istiyorum, sana yöneliyorum. Bu mübarek gün dualarımızı kabul eyle. Hayırlı nurlu cumalar…

Allah'ım; inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. Hayırlı Cumalar…

Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun egenlerden kil, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çikar, bize ibadet usüllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zira, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile …

Hayirli Cumalar Dua ile…Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis) sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun.

Bir müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevâb verilir. Hadis-i ŞerifCuma namazından sonra bir an vardır ki, mü'minin o anda ettiği duâ red olmaz. Hadis-i Şerif

Cuma günü yapılan ibâdetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı sevâb verilir. Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Hadis-i Şerif

Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine,kıyamete kadar hergün,o kadar sevap verilir ki,adedini Allah'u Teala bilir. Hadis-i Şerif

Allah'ım bizleri dostumuza dost, düşmanlarımıza sabreden kullarından eyle. Hayırlı cumalar dilerim.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.