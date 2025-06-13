Cuma hangi diziler var? 13 Haziran Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma hangi diziler var? 13 Haziran Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
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Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 13 Haziran 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 13 Haziran 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: dizi yok

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 HAZİRAN

14:10 Seksenler

15:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bumblebee (Yabancı sinema)

22:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

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