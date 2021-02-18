Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet Cuma günü oruç tutmak günah mı?
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Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet Cuma günü oruç tutmak günah mı?

18.02.2021 15:30 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:35
Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet Cuma günü oruç tutmak günah mı?

3 ayların başlaması ile birlikte Recep ayında Cuma günü oruç tutulur mu? Regaip Kandili Cuma günü oruç tutulur mu? Cuma günü oruç tutmak! Cuma günü tek oruç tutulur mu? gibi sorular sorulmaya başlandı.

18 Şubat Regaip Kandili ile birlikte Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet Cuma günü oruç tutmak günah mı? sorular merak ediliyor. Kandil günleri ne zaman? 2021 Kandil günleri!

CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Sadece Cuma günleri nafile oruç tutmak, tenzîhen mekruh görülmüştür. Resul-i Ekrem (s.a.s.), "Sizden hiç kimse Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa, bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir." (Ebû Dâvûd, Savm, 50) buyurmuştur. Cuma günü kazaya kalan farz veya adak gibi vacip bir oruç tutmakta sakınca bulunmamaktadır. Cuma günü nafile oruç tutmak isteyenlerin, bir gün önce veya sonrasında da oruç tutması uygun olur. Oruç tutmak için özellikle Cuma gününü seçmenin mekruh oluşu bu günün müslümanların haftalık bayram günü kabul edilmesindendir.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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