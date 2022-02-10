Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi değerlendirme toplantısı yapıldı

AA, Koray Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, uygulamalı eğitim veren Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin, araştırma çalışmaları için çok önemli olduğunu belirtti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kafkas da Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin bütçe gelir gider durumunu ve 2022 hedeflerini anlattı.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Meryem Tuncel, Araştırma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title