Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, mezun olduğu liseyi ziyaret etti
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Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, mezun olduğu liseyi ziyaret etti

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, mezun olduğu liseyi ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Osmaniye'de mezun olduğu Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Osmaniye'de mezun olduğu Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Burada okulun ziyaret defterine duygularını yazan Tuncel, daha sonra okuduğu sınıfı gezdi.

Ziyaret anısına Tuncel'e plaket ve ortaokul diplomasının bir örneği hediye edildi.

Tuncel'e ziyaretinde Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ile Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık da eşlik etti.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, mezun olduğu liseyi ziyaret etti
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, mezun olduğu liseyi ziyaret etti
Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, mezun olduğu liseyi ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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