Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Fransız besteci Saint-Saens anısına konser - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Fransız besteci Saint-Saens anısına konser

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Kültür Sanat
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Fransız besteci Saint-Saens anısına konser

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Fransız besteci, orkestra şefi ve piyanist Camille Saint-Saens'ın ölümünün 100. yıl dönümü anısına konser verdi.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Fransız besteci, orkestra şefi ve piyanist Camille Saint-Saens'ın ölümünün 100. yıl dönümü anısına konser verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yönettiği, piyanist Emre Yavuz'un solist olarak yer aldığı konserde, Camille Saint-Saens'in 2 numaralı piyano konçertosu seslendirildi.

Konserin ikinci yarısında, Avustralyalı besteci Franz Schubert'in 8 numaralı "Bitmemiş" adlı senfonisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title