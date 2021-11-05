Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'ndan, Fransız besteci Saint-Saens anısına konser
Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Fransız besteci, orkestra şefi ve piyanist Camille Saint-Saens'ın ölümünün 100. yıl dönümü anısına konser verdi.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), Fransız besteci, orkestra şefi ve piyanist Camille Saint-Saens'ın ölümünün 100. yıl dönümü anısına konser verdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda, İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yönettiği, piyanist Emre Yavuz'un solist olarak yer aldığı konserde, Camille Saint-Saens'in 2 numaralı piyano konçertosu seslendirildi.
Konserin ikinci yarısında, Avustralyalı besteci Franz Schubert'in 8 numaralı "Bitmemiş" adlı senfonisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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