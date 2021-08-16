Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
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Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı

Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da bir işçi, inşaat çukurunda su tahliyesi yaparken göçük altında kaldı.

Antalya'da bir işçi, inşaat çukurunda su tahliyesi yaparken göçük altında kaldı. Vücudunda kırıklar oluşan işçiyi itfaiye ekipleri uzun uğraş sonucu vinç yardımıyla çukurdan çıkardı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 22.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2370. Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın hafriyat işlerini de yapan 39 yaşındaki Yılmaz Turan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda biriken suları motopomplarla tahliye için zemine indi. Turan, bu sırada göçen toprağın altında kaldı. Turan'ın göçük altında kaldığını gören işçiler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Mesai arkadaşları kendi imkanlarıyla Yılmaz Turan'ın üzerindeki toprakları kaldırmaya çalıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çukura inen itfaiye ve sağlık ekipleri toprak altından çıkardıkları Turan'a ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Turan'ı çukurdan çıkarmak için ekipler seferber oldu. Kaşık sedyeye alınan Turan, vinç yardımıyla itfaiye eşliğinde yukarı çıkarıldı. Ambulansa alınan Turan, özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı
Çukurdan su tahliyesi yapan işçi toprak altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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