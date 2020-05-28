Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı
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Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde 2 metrelik çukura düşen domuz yavruları kurtarıldı.

Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı
28.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 28.05.2020 12:08

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde 2 metrelik çukura düşen domuz yavruları kurtarıldı. 

Ortaköy ilçesinde hayvan otlatan bir çoban 2 metrelik beton çukur içinde domuz yavrularını fark etti. Çobanın ihbarıyla gelen belediye görevlileri çukurdaki 4 yavru domuzu kürek yardımıyla çıkardı. Yavru domuzların kurtarılması çalışmasına Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de eşlik etti. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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