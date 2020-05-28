Çukura düşen yavru domuzlar kurtarıldı ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde 2 metrelik çukura düşen domuz yavruları kurtarıldı.

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde 2 metrelik çukura düşen domuz yavruları kurtarıldı.

Ortaköy ilçesinde hayvan otlatan bir çoban 2 metrelik beton çukur içinde domuz yavrularını fark etti. Çobanın ihbarıyla gelen belediye görevlileri çukurdaki 4 yavru domuzu kürek yardımıyla çıkardı. Yavru domuzların kurtarılması çalışmasına Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir de eşlik etti.

Kaynak: DHA