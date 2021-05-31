Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 130. Bölüm 2. fragmanı izle! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 38. Bölüm 2. fragmanı izle
Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Show TV Çukur 130. Bölüm fragmanı izle! Çukur son bölüm izle! Çukur hangi gün, ne zaman, saat kaçta? Çukur 130. Bölüm fragmanı izle! Çukur dizisinin 129. bölümü ardından Çukur 130. Bölüm fragmanı da yayınlandı. Show TV'de yayınlanan Çukur 130. Bölüm fragmanı izle! Çukur son bölüm özeti! Çukur yeni bölümde neler olacak? Show TV Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 129. Bölüm izle! Çukur 4. sezon 38. Bölüm fragman izle! Çukur 4. sezon 37. bölüm izle!
Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Show TV Çukur 130. Bölümfragmanı izle! Çukur son bölüm izle! Çukur hangi gün, ne zaman, saat kaçta? Çukur 130. Bölümfragmanı izle! Çukur dizisinin 129. bölümü ardından Çukur 130. Bölümfragmanı da yayınlandı. Show TV'de yayınlanan Çukur 130. Bölümfragmanı izle! Çukur son bölüm özeti! Çukur yeni bölümde neler olacak? Show TV Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 129. Bölüm izle! Çukur 4. sezon 38. Bölüm fragman izle! Çukur 4. sezon 37. bölüm izle!
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Çukur her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Çukur 4. Sezon 37. Bölümünde (129. Bölüm) Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur 130. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Efsun'un Yamaç'tan hayatta kalacağına dair söz istemesinin dikkat çektiği tanıtımda Şahram, Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor. Aksiyon dolu anların yaşandığı tanıtım yeni bölümde heyecanın doruklara ulaşacağının sinyallerini verirken, Cumali Amca'nın İdris Koçovalı'nın mezarına saldırması izleyenlerde şaşkınlık yaratıyor. Kadınların ve çocukların olduğu eve yapılan saldırı gerilimi artırırken, sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.