Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 130. Bölüm 2. fragmanı izle! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 38. Bölüm 2. fragmanı izle
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Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 130. Bölüm 2. fragmanı izle! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 38. Bölüm 2. fragmanı izle

Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 130. Bölüm 2. fragmanı izle! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 38. Bölüm 2. fragmanı izle
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ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Çukur her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 37. Bölümünde (129. Bölüm) Koçovalılar'ın elinden son anda kurtulmayı başaran Amca, vuracağı büyük darbe için doğru zamanı beklerken; bütün yetkiyi Şahram adında gizemli bir adama verecek. Yamaç, Çukur'u beladan uzak tutmak için her şeyi kökünden değiştirecek bir yol bulacak. Bu durum Çukur'da yepyeni bir dönemin başlangıcı olurken; aile içinde de herkesin yüzünü güldüren sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hem Koçovalılar hem de Çukur uzun zaman sonra huzur içindeyken, Amca'nın hamlesi her şeyi değiştirecek.

ÇUKUR 129. BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur 130. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Efsun'un Yamaç'tan hayatta kalacağına dair söz istemesinin dikkat çektiği tanıtımda Şahram, Koçovalılar'a karşı saldırıya geçiyor. Aksiyon dolu anların yaşandığı tanıtım yeni bölümde heyecanın doruklara ulaşacağının sinyallerini verirken, Cumali Amca'nın İdris Koçovalı'nın mezarına saldırması izleyenlerde şaşkınlık yaratıyor. Kadınların ve çocukların olduğu eve yapılan saldırı gerilimi artırırken, sonrasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

ÇUKUR 130. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Çukur yeni bölüm fragmanı izle! Çukur 130. Bölüm 2. fragmanı izle! Çukur son bölüm izle! Çukur 4. sezon 38. Bölüm 2. fragmanı izle - Haberler
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