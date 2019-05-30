Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu
Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil'in yeni projesi belli oldu. Köstendil, tek kişilik tiyatro gösterisi için Türkiye turnesine çıkıyor.
Reyting listesinde birinciliği kimseye kaptırmayan Çukur'da Vartolu karakteriyle gönüllerde taht kuran Erkan Kolçak Köstendil, yaz boyunca yeni projesiyle sevenleriyle olacak.
TÜRKİYE TURNESİNE ÇIKIYOR
Çukur dizisinin Eylül ayı ile birlikte 3. sezonuyla ekrandaki yerini alması bekleniyor. Çukur dizisinde Vartolu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, tek kişilik tiyatro gösterisi için Türkiye turnesine çıkıyor.
NEREDE OLACAĞINI DUYURDU
Kendisinin yazdığı 12 Numaralı Adam tek kişilik oyunuyla Türkiye turuna çıkacak olan Köstendil, sosyal medya hesabından hangi illere gideceğini duyurdu.
YORUMLAR (2)
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Bulgaristan''da bir kasaba var Köstendil. Vartoli abimiz acaba Balkanlardan mı gelmeCevap Yaz Yayından Kaldır
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izlemeyin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır