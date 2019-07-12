Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu girdiği denizde tir tir titredi

Ekranların reyting makinesi Çukur'da canlandırdığı Aliço karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, Rıza Kocaoğlu, tatilini memleketi İzmir'de geçirmeyi tercih etti.

DENİZE GİRMESİNE RAĞMEN YÜZEMEDİ

Yeni sezona efsane bir dönüş yapacağı beklenen başarılı oyuncu önceki gün Alaçatı'da bir beach'te görüntülendi. Kocaoğlu'nun, denize girmesine rağmen yüzememesi dikkat çekti.

ÜŞÜDÜ

Denize vücudunun yarısını sokarak arkadaşı ile uzun uzun sohbet eden oyuncunun yüzmeme nedeni bir süre sonra ortaya çıktı. Deniz suyunu soğuk bulan Kocaoğlu'nun üşüdüğü görüldü.