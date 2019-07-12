Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu girdiği denizde tir tir titredi
Ekranların sevilen aksiyon dizisi Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu, yüzmek için girdiği denizde üşüdü.
Ekranların reyting makinesi Çukur'da canlandırdığı Aliço karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, Rıza Kocaoğlu, tatilini memleketi İzmir'de geçirmeyi tercih etti.
DENİZE GİRMESİNE RAĞMEN YÜZEMEDİ
Yeni sezona efsane bir dönüş yapacağı beklenen başarılı oyuncu önceki gün Alaçatı'da bir beach'te görüntülendi. Kocaoğlu'nun, denize girmesine rağmen yüzememesi dikkat çekti.
ÜŞÜDÜ
Denize vücudunun yarısını sokarak arkadaşı ile uzun uzun sohbet eden oyuncunun yüzmeme nedeni bir süre sonra ortaya çıktı. Deniz suyunu soğuk bulan Kocaoğlu'nun üşüdüğü görüldü.
YORUMLAR (13)
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Sen bide Marmara denizini gör bu sene isinmadi gittiCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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elimizde ne gelirse söyleyin yapalım. . . . . böyle haber mi olur. . . . .Cevap Yaz 30 1 Yayından Kaldır
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OTURUP ÜZÜLELİM ÜLKEMİZCE BİZİ ÇOK ZEDELEYECEK BİR HABER NE DE OLSACevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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Bunun haber değeri varmı battaniye verseydin adama:))Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
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gereksiz inasnlarCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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BU HABERİ YAPMAYA NE GEREK VARDI NAPALIM ÜŞÜDÜYSE.Cevap Yaz 28 1 Yayından Kaldır
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habere bak banane bundan habermi şimdi buCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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haberleri sizden takip etmeyi bırakmayı düşünür hale geldim.Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Herkes neyin derdinde siz neyin derdindesinizCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır
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ÜSTÜNÜ MÜ ÖRTELİM?Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
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